ATP Roma 2023 | Daniil Medvedev è il nuovo re del rosso nella Capitale! Sconfitto Rune in due set

(Di domenica 21 maggio 2023) E’ il russoil vincitore dell’edizionedegli Internazionali d’Italia. Il nativo di Mosca si è imposto per 7-5 7-5 contro il danese Holger(n.7 ATP) in 1 ora e 43 minuti di gioco. Una partita iniziata con un’ora di ritardo rispetto all’orario previsto per un vero e proprio nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale e costretto gli organizzatori a tardare il via del confronto. Match nel qualeha dato conferma di essere diventato un tennista molto forte anche sulla terra rossa, conquistando per la prima volta in carriera un 1000 su questa superficie e soprattutto diventando il primo uomo russo a potersi fregiare di questa vittoria, visto che nessuno dei suoi connazionali (tabellone maschile) c’era mai riuscito. Un risultato che vale per lui il quinto titolo stagionale ...