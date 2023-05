ATP Roma 2023 | Daniil Medvedev | “Credo nel mio tennis | a Roma mi sono sentito subito benissimo in campo”

(Di domenica 21 maggio 2023) Una svolta? Lo vedremo. Di sicuro c’è cheuna vittoria sulla terra rossa diproprio non poteva immaginarsela. Il russo, infatti, è riuscito a ottenere un successo storico, dal momento che nessun suo connazionale (tabellone maschile) era mai riuscito a conquistare il titolo del Foro Italico.l’ha fatto, piegando con un duplice 7-5 il danese Holger Rune, mettendo in mostra unsolido e convincente. Niente da fare per il classe 2003, costretto a tirar fuori dei colpi incredibili per tenere testa alla continuità quasi robotica del suo avversario. Per il moscovita si tratta del 5° successo stagionale a livello ATP e del 20° sigillo in carriera. Un risultato che da domani lo vedrà n.2 del mondo, davanti a Novak Djokovic e alle spalle solo dello spagnolo ...

