Atletica | Francesco Fortunato vince la Coppa Europa! Marcia tricolore | Massimo Stano 3° Italia oro a squadre

(Di domenica 21 maggio 2023)è definitivamente entrato in una nuova dimensione e ha vinto la 20 km valida per laEuropa di(da quest’anno la nuova denominazione è Campionato Europeo a). Il pugliese ha giganteggiato sulle strade di Podebrady (Repubblica Ceca), il grande tempio del tacco e ponte dove l’azzurro è diventato davvero grande. Si tratta del migliore risultato della carriera per il 28enne, già quinto agli ultimi Europei e nono indel Mondo cinque anni fa. Il classe 1994 si era presentato all’appuntamento in eccellenti condizioni fisiche, dopo aver trionfato sui 10 km qualche settimana fa a Madrid, e ha sciorinato tutta la propria bravura in una gara di assoluta caratura internazionale e che funge da antipasto ai Mondiali che andranno in scena tra tre mesi a ...

Per gli azzurri al via (ore 14.10) ancheFortunato, che a Madrid ha vinto, insieme ad Andrea Cosi e Gianluca Picchiottino. 'Un'ottima squadra con quattro atleti di alto livello. Per me l'...Accompagnati dai proff Peppino Giovazzino, Giorgio Esposito eFlorio, gli atleti si sono ...va ad aggiungersi allo straordinario risultato conquistato a fine marzo nella disciplina...Dall'al basket, dal volley al calcio fino al tiro alla fune. Tante le discipline ma un ... Ad annunciare la classifica finale il Magnifico RettorePriolo, protagonista di questa ...

Atletica, Francesco Fortunato vince la Coppa Europa! Marcia tricolore, Massimo Stano 3° OA Sport

A completare il podio, ci pensa Federica Frongia (F45, Cagliari Atletica Leggera) in 42’26’’. La partenza viene data dal Generale Francesco Paolo Figliuolo alle 10.15 in punto. Oltre seicento persone, ...Fine settimana dedicato ai Campionati Regionali di Società (a Saronno nel maschile e all’Arena di Milano nel femminile) e per l’atletica della Bassa non sono mancati ottimi risultati.