Atletica | Francesco Fortunato | “Tutto perfetto | con questo risultato ci sono ambizioni per i Mondiali”

(Di domenica 21 maggio 2023) Coppa Europa di marcia nel segno dell’Italia a Podebrady (Repubblica Ceca). Sulle strade cechestate molteplici le notizie positive per il Bel Paese, considerati i tanti piazzamenti nella top-3, ivi compreso il secondo posto di Antonella Palmisano nella 20 km, con il trionfo dell’Italia a squadre. Segnali di una certa vitalità, poi,arrivati dal versante maschile dovesi è andato a prendere il successo con il crono di 1h18:59 a precedere lo svedese Perseus Karlstrom, argento europeo e bronzo mondiale della distanza, secondo in 1h19:27, e il campione olimpico della distanza, Massimo Stano, che ha tagliato il traguardo in 1h20:10. Per il tricolore, vittoria a squadre garantita dall’undicesimo posto del 22enne Andrea Cosi in 1h22:48, mentre Gianluca Picchiottino si è classificato 21° in ...