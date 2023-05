(Di domenica 21 maggio 2023)ha vinto laRun,sa gara sui 10 km che va in scena nella località britannica. L’italiano si è imposto con il tempo di 28:27, rendendosi protagonista di una prova di testa e culminata con un attacco nel finale grazie al quale ha preceduto il britannico Marc Scott (28:31, bronzo mondiale indoor dei 3000 metri) e il neozelandese Stewart McSweyn (28:35). Era presente anche l’icona Mo Farah, che ha chiuso in 29:12 una delle ultime uscite della sua gloriosa carriera., già terzo alla Maratona di New York nel 2021, ha conquistato undecisamente di rilievo, succedendo nell’albo d’oro a leggende dell’endurance come Paul Tergat, Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele e lo stesso Farah. Tra le donne si è ...

Atletica, Eyob Faniel vince la Great Manchester Run: successo di prestigio sui 10 km OA Sport

