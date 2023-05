Atletica | Claudio Stecchi alza lo stagionale | 5 71 | quinto in Polonia Alessia Trost si ferma a 1 80

(Di domenica 21 maggio 2023)ha saltato 5.71 metri in un evento in piazza andato in scena a Bialystok (). L’azzurro ha superato l’asticella al terzo tentativo, proprio come aveva fatto a quota 5.56. Il toscano ha cercato anche il colpaccio a 5.81, ovvero un centimetro in meno del suo record italiano al coperto, ma ha fallito i tre tentativi a disposizione. Il nostro portacolori ha aggiunto cinque centimetri allotimbrato settimana scorsa a Duszniki e ha chiuso la gara alposto. Vittoria del padrone di casa Piotr Lisek davanti allo statunitense Emmanouil, entrambi capaci di 5.81 metri. Alle loro spalle il greco Emmanouil Karalis e il turco Ersu Sasma (entrambi a 5.71). Nell’stesso evento si è esibita anche, quarta nel salto in alto con 1.80 ...

