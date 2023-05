Atletica | Christian Coleman corre in un bufera epocale | 9 78 surreale | battuto Noah Lyles Avvisi a Jacobs e Kerley

Leggi su oasport

(Di domenica 21 maggio 2023) Al Bermuda Gran Prix è andata in scena una folle gara sui 100 metri, condizionata da un’autenticadi vento. Folate favorevoli addirittura di 4,4 m/s hanno caratterizzato l’evento andato in scena al National Sports Centre di Devonshire e gli atleti sono stati sensibilmente aiutati dalla brezza esagerata alle loro spalle.ha tuonato un perentorio 9.78. Il Campione del Mondo nel 2019, tornato in scena lo scorso anno dopo una squalifica per doping e secondo sui 60 metri ai Mondiali Indoor (dal nostro Marcell), si è imposto in rimonta per due centesimi nei confronti di, Campione del Mondo dei 200 metri. Alle spalle dei due statunitensi si è piazzato il giamaicano Ackeem Blake (9.87)....