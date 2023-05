Atletica | Battocletti sfiora il record italiano nei 10 mila a Londra

(Di domenica 21 maggio 2023)– Straordinaria Nadia. Meravigliosa gara dell’azzurra che vola nei 10.000 metri sulla pista diin 31:06.42 eilcon il terzo posto al traguardo, a meno di un secondo dal primato. Nella seconda esperienza sulla distanza, la 23enne trentina entra in una dimensione internazionale anche in questa specialità abbattendo di due minuti il personale ottenuto un paio di settimane fa a Brescia dove all’esordio ha conquistato il titolo tricolore in 33:06.25. Ormai è a un passo il crono di 31:05.57 stabilito 23 anni fa, il 5 agosto del 2000, dalla compianta Maura Viceconte. Straordinario il progresso della mezzofondista delle Fiamme Azzurre, in una corsa che la vede chiudere decisamente forte nel finale, in rimonta, nonostante una flessione tra il ...

Nadia Battocletti terza a Londra al Night of 10.000 personal best e a pochi centesimi dal record italiano sui 10mila metri. Ecco i risultati.