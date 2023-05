(Di domenica 21 maggio 2023)ta prontamente a ruggire, da autenticae fuoriclasse assoluta del tacco e punta. La pugliese ha conquistato uno splendido secondo posto nella 20 km in occasione delladi marcia (da quest’anno la denominazione ufficiale è Campionato Europeo a squadre), andata in scena sulle strade di Podebrady (Repubblica Ceca). La 31enne, che erata in gara poche settimane fa sui 10 km a Madrid dopo quasi due anni di assenza dalle gare a causa di problemi fisici, ha tagliato il traguardo con il tempo di 1h29:19. L’azzurra ha sempre fatto gara di testa ed è giunta agli ultimi due chilometri insieme alla greca Antigoni Ntrisimpioti, poi la fuoriclasse ellenica ha alzato il ritmo nel finale e si è imposta ...

Fantastico rientro diPalmisano , che chiude al secondo posto la 20 km femminile e trascina l' Italia alla ... PROGRAMMA ORARIO E COME VEDERE L'EVENTO IN TV I CONVOCATI DELL'ITALIA, ...... fra cui spiccano i campioni olimpici Massimo Stano ePalmisano, al rientro dopo quasi ... SEGUI IL LIVE DELL'EVENTO I CONVOCATI DELL'ITALIA, PROGRAMMA COMPLETO 2023: TUTTE LE DATE ...... fra cui spiccano i campioni olimpici Massimo Stano ePalmisano, al rientro dopo quasi ... PROGRAMMA ORARIO E COME VEDERE L'EVENTO IN TV I CONVOCATI DELL'ITALIA, PROGRAMMA COMPLETO ...

Atletica, Antonella Palmisano torna immensa: seconda in Coppa Europa, squillo da Campionessa Olimpica. Italia in trionfo OA Sport

Antonella Palmisano è tornata prontamente a ruggire, da autentica Campionessa Olimpica e fuoriclasse assoluta del tacco e punta. La pugliese ha conquistato uno splendido secondo posto nella 20 km in o ...Si torna in gara sulla 20 chilometri: la prima della stagione per Massimo Stano, la prima da quasi due anni per Antonella Palmisano. È un test fondamentale quello dei due campioni olimpici azzurri dom ...