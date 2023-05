Atletica | Antonella Palmisano rinasce | “Greca oggi più forte | ma ci vediamo ai Mondiali” E la dedica speciale…

(Di domenica 21 maggio 2023)ha conquistato uno splendido secondo posto nella 20 km valida per la Coppa Europa di marcia. La Campionessa Olimpica è tornata a risplendere sulle strade di Podebrady (Repubblica Ceca), riuscendo a salire sul podio alla sua seconda uscita dopo l’apoteosi delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (qualche settimana fa si era cimentata sui 10 km a Madrid). Risultato di prestigio per la 31enne, che ha chiuso in 1h29:29 (minimo per idi Budapest) alle spalle dellaAntigoni Ntrisimpioti.ha raccontato la propria prestazione attraverso i canali federali: “In gara sono stata sempre presente mentalmente dal primo all’ultimo chilometro. A ogni attacco delle avversarie riuscivo a rispondere, a non mollarle. Non pensavo di avere nelle gambe il crono del ...

Fantastico rientro diPalmisano , che chiude al secondo posto la 20 km femminile e trascina l' Italia alla ... PROGRAMMA ORARIO E COME VEDERE L'EVENTO IN TV I CONVOCATI DELL'ITALIA, ...... fra cui spiccano i campioni olimpici Massimo Stano ePalmisano, al rientro dopo quasi ... SEGUI IL LIVE DELL'EVENTO I CONVOCATI DELL'ITALIA, PROGRAMMA COMPLETO 2023: TUTTE LE DATE ...... fra cui spiccano i campioni olimpici Massimo Stano ePalmisano, al rientro dopo quasi ... PROGRAMMA ORARIO E COME VEDERE L'EVENTO IN TV I CONVOCATI DELL'ITALIA, PROGRAMMA COMPLETO ...

Atletica, Antonella Palmisano torna immensa: seconda in Coppa Europa, squillo da Campionessa Olimpica. Italia in trionfo OA Sport

Antonella Palmisano ha conquistato uno splendido secondo posto nella 20 km valida per la Coppa Europa di marcia. La Campionessa Olimpica è tornata a risplendere sulle strade di Podebrady (Repubblica C ...Vittoria del team con Trapletti, Mihai e Giorgi È un ritorno in grande stile per la campionessa olimpica Antonella Palmisano nella 20 chilometri di marcia. Agli Europei a squadre l’azzurra chiude al ...