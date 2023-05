Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 20 maggio 2023

(Di domenica 21 maggio 2023)tv: idei programmi più visti di20, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata dello show I Migliori Anni dell’Estate ha portato a casa 3894 spettatori (24,43% di share); su Canale5 il film Come un gatto in tangenziale ha avutospettatori (share 12,03%). Su Italia1 il film Shrek ha ottenuto 1189 spettatori (6,64%); su Rai2 lo Speciale Tg2 Post ha portato a casa 749 spettatori (4,02%); su Rai3 il documentario Le Gioie della Musica – Callas Segreta ha interessato 899 spettatori (5,51%); su Rete4 il programma di attualità Controcorrente Speciale ha ottenuto 687 spettatori (3,71%); su La7 il programma ...

