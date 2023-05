ASCOLTI TV 20 MAGGIO 2023 | 3 | 8 MLN PER I MIGLIORI ANNI DELL’ESTATE 24 | 4% | COME UN GATTO IN TANGENZIALE 12% | L’IMMORTALE SHREK 6 | 6% | LA GIOIA DELLA MUSICA 5 | 5% | CHIUDE VERISSIMO 19 | 6%+20 | 2%+18 | 6%

(Di domenica 21 maggio 2023)TV 20· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 3476 38.93 PT – 7661 41.30 24 – 3248 36.38 PT – 6605 35.60 Caffè di RaiUno – 93 5.70Tg1 + Dialogo – 1009 20.00 + 1093 20.30In Famiglia – 1312 23.69 + 1327 24.50Buongiorno Benessere – 1210 20.57Linea Verde Discovery – 1253 17.43Linea Verde Start – 1765 19.68Linea Verde Life – 2495 19.30Tg1 – xSentieri La Strada Giusta – 1648 11.51Passaggio a Nord-Ovest – 1084 8.69A Sua Immagine – x + xItaliaSì! – 1630 14.62 + 1892 15.90L’Eredità – 2782 21.60L’Eredità – 3702 24.60Tg1 – xAffari Tuoi – 4826 25.73I– 3894 24.40Un’Infermiera in Campagna – x Prima Pagina – 473 19.50Tg5 – 1221 23.60X-Style – 678 12.20Alla Scoperta delle Highlands – 497 9.10Magnifica Italia – ndForum (R) – 1504 ...

tv di sabato 202023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " I Migliori Anni dell'Estate " contro " Come un gatto in tangenziale ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ...Il pop, l'approfondimento e la capacità di fare, insieme al pluralismo a cui Sergio e Rossi ... Un nome su cui punterà Angelo Mellone (direttore del DayTime dal 25, giorno delle nuove ...Partiamo dalla tv pubblica e vediamo quali sono stati gli. Su Rai 1 lo show di Carlo Conti 'I Migliori Anni dell'Estate' conquista .000 spettatori pari al % di share. Per Rai 2 il telefilm ' FBI Stagione 5 Episodio 13 piace a .000 spettatori con il % ...

Ascolti tv e dati Auditel venerdì 19 maggio: I migliori anni di Carlo Conti batte ancora Il Patriarca Virgilio Notizie

Boom di ascolti al sabato sera di Rai 1 che ritrova i 4 milioni di spettatori grazie a Carlo Conti: ecco tutti i dati del 20 maggio 2023 ...L’attrice, nel libro “Forte e Chiara” parla anche della condizione della donna, del suo essere costantemente scissa fra realizzazione personale e desiderio di maternità. Dell’essere destinata a una fe ...