Ascensione Cosa fa Gesù in cielo? Risponde Papa Francesco

(Di domenica 21 maggio 2023) Città del Vaticano – “fain?”. E’ una domanda lecita, che molti credenti si pongono e alla quale. Il Pontefice, affacciatosi su una piazza San Pietro gremita da 25mila fedeli per la tradizionale preghiera domenicale del Regina Caeli (che nel Tempo Pasquale sostituisce l’Angelus), nel giorno in cui la Chiesa celebra la solennità dell’, spiega innanzi tutto perché si festeggia la salita aldi Cristo: “Perché con l’è accaduta unanuova e bellissima:ha portato la nostra umanità, la nostra carne in– è la prima volta! –, cioè l’ha portata in Dio”. “Quell’umanità, che aveva preso in terra, non è rimasta qui. ...

"Ma che cosa fa Gesù in cielo" Papa Francesco spiega l ... Farodiroma

Papa Francesco ha dedicato la catechesi che ha receduto la preghiera mariana del Regina Caeli al mistero dell’Ascensione del Signore. “È una festa – ha esordito – che ben conosciamo, ma che può far so ...La solennità odierna suscita molte domande come: perché si festeggia la partenza di Gesù Ora Gesù in cielo che fa