Arrestato l’ex pentito Zapata Misso | condannato per concorso nell’omicidio Previtera

(Di domenica 21 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Squadra Mobile di Napoli in collaborazione con il personale della Squadra Mobile di Frosinone ha proceduto all’arresto di Emiliano(43 anni), collaboratore di giustizia fino al 2017 ein maniera definitiva a 9 anni per ildi Tommasoavvenuto nel 1999. Emilianoè statonell’appartamento di Frosinone nel quale risiedeva già da qualche tempo. È figlio di Umbertoe nipote di Giuseppe detto ‘o Nasone’, storici esponenti della omonima famiglia del rione Sanità. Nel 2017 la sua collaborazione con la giustizia venne interrotta. Nel settembre di quell’anno una perquisizione portò a rinvenire nella sua ...

