Arrestata in Arabia Saudita per “traffico internazionale di stupefacenti” | giallo su una hostess 23enne del Trevigiano

Leggi su tpi

(Di domenica 21 maggio 2023) I suoi genitori non avevano notizie di lei da due giorni, poi hanno scoperto che è statain: èsulla vicenda che ha coinvolto Ilaria De Rosa, un’assistente di voloresidente a Resana, in provincia di Treviso. I familiari avevano temuto un rapimento, non sentendola più per oltre 48 ore. Hanno quindi denunciato la sua scomparsa ai carabinieri, che nel giro di un giorno li hanno informati dell’arresto, avvenuto all’aeroporto di Jeddah. La giovane è accusata didi, una circostanza che appare strana considerando che la giovane non ha mai avuto alcun precedente in questo senso. La Farnesina ritiene si sia trattato di un equivoco, avendo De Rosa piena contezza dei rischi che corre – ...