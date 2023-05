Arrampicata sportiva | Coppa del Mondo | Moroni decima nel boulder a Salt Lake City

Leggi su sportface

(Di domenica 21 maggio 2023) In archivio la terza prova didelfemminile die speed a(Usa). Decimo posto per Camilla, capace di raggiungere le semifinali nelma non di approdare alla finalissima. Nella speed, invece, niente da fare per Giulia Randi e Beatrice Colli. Entrambe hanno disputato una qualifica molto positiva, salvo poi doversi arrendere agli ottavi di finale, chiudendo rispettivamente dodicesima e quindicesima. Oggi è il turno della Speed maschile, con quattro italiani protagonisti. Si tratta di Ludovico Fossali, Matteo Zurloni, Alessandro Boulos e Gian Luca Zodda. SportFace.