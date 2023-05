Arpaise | il sindaco Vincenzo Forni Rossi ringrazia gli elettori

(Di domenica 21 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma deldi. Di seguito il testo: È trascorsa appena una settimana dall’elezione comunale addi Domenica 14 e Lunedì 15 Maggio scorso, dove è stato riconfermatocon 314 voti, rispetto Sergio Pignatiello con 240 voti e già l’Amministrazione Comunale è a lavoro per assicurare ai cittadini il compimento dei progetti utili alla collettività e i servizi necessari per il bene del paese. Una vittoria entusiasmante e grandiosa che ha visto alle 17.30 del 15 maggio la numerosa presenza dei concittadini che al pronunciare dei componenti del seggio elettorale la netta vittoria di ...

Nei 14 comuni sanniti chiamati al voto per le Amministrative 2023 si è recato ai seggi il 66,33% degli aventi diritto, vale a dire che su 44.479 elettori solo in 29.506 hanno espletato il ...Finisce 314 a 240 il secondo round ad Arpaise, e il conteggio arride nuovamente al sindaco uscente Enzo Forni Rossi, che pertanto si appresta a inaugurare il suo secondo mandato. Sergio Pignatiello co ...