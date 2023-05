Arezzo | incidente stradale | due donne ferite nello scontro tra auto a Lucignano

(Di domenica 21 maggio 2023)) –la notte scorsa, 21 maggio 2023, in provincia difrontale tra due, avvento alle ore 1:10 a, in via della Pace, si sono registrati due feriti. Una donna di 39 anni è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale diin codice 2 e una

... collega di Emanuele Petri al servizio Volanti della questura diche ha contribuito al libro ... poliziotto della Stradale, che durante il servizio presta soccorso per ungravissimo che ...Per la Toscana si tratta dell'ennesimosul luogo di lavoro . Come ha dichiarato Paolo ...4, con 6 casi su 93mila occupati e 13/o posto nazionale),(55,2, con 8 casi su 145mila occupati ...Intorno alle ore 16:30 sulla A1 Milano " Napoli nel tratto compreso tra Valdarno ein direzione Roma, è avvenuto unall'altezza del km 336 che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e due veicoli leggeri. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i ...

Incidente stradale a Lucignano, ferite due donne LA NAZIONE

Un’ambulanza del 118 LUCIGNANO (AREZZO) – Incidente stradale la notte scorsa, 21 maggio 2023, in provincia di Arezzo. Nello scontro frontale tra due auto, avvento alle ore 1:10 a ...Lucignano (Arezzo), 21 maggio 2023 – Incidente stradale nella notte a Lucignano: nello scontro frontale tra due auto, avvento intorno all’una della scorsa notte in via della Pace, si sono registrati d ...