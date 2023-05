Antonella Viola | l' immunologa aggredita da un No vax al Salone del libro | ' Bugie su vaccini'

L'immunologaè stata aggredita verbalmente da un no vax , durante la presentazione di un suo libro al Salone di Torino . 'Avete mentito sugli effetti dei vaccini, avete mentito alla gente', ha ...L'immunologaè stata aggredita verbalmente da un no vax, durante la presentazione di un suo libro al Salone di Torino. "Avete mentito sugli effetti dei vaccini, avete mentito alla gente", ha urlato ...Protesta improvvisata di un no vax all'Arena Robinson del Salone del libro di Torino. In occasione della presentazione del libro di, un uomo ha raggiunto lo spazio accusando l'immunologa di una presunta colpa legata ai vaccini anti Covid. 'Come mai in Svezia hanno vietato i vaccini agli under 30 Io non mi sono ...

Salone del Libro, No Vax contesta l'immunologa Antonella Viola Corriere della Sera

L'immunologa Antonella Viola è stata aggredita verbalmente da un no vax, durante la presentazione di un suo libro al Salone di Torino. «Avete mentito sugli effetti dei vaccini, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...