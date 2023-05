Anticipazioni di Terra Amara della puntata di domani | lunedì 22 maggio

... mentre Zuleyha sta confezionando un abito nuziale da favola per Gulten!Amara: Cetin finisce in carcere per Gulten! Quando Cetin è venuto a sapere che Gulten avrebbe presto ...amara: tutti coalizzati per difendere l'onore dell'ex sarta Zuleyha La puntata di oggi si apre con la riapertura sul caso della morte di Ercument. Demir è il primo sospettato in ...Successivo Fiction & SoapAmaradomenica 21 maggio 2023 Niccolo Maggesi - 20 Maggio 2023 Un posto al sole22 maggio 2023 Martina Pedretti - 19 Maggio 2023 Un posto ...

Terra amara, le trame dal 22 al 28 maggio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Dopo la deposizione di Emel sulla morte del fratello Ercument, le accuse di omicidio verso Demir cadranno. L'uomo farà pace con Yilmaz.Eyup di Terra Amara muore Ecco cosa succede al personaggio della soap turca nelle prossime anticipazioni in onda su Canale 5.