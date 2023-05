Annalisa | il famoso cantante italiano è pazzo di lei | tutti lo hanno notato

(Di domenica 21 maggio 2023) Personaggi Tv.avrebbe fatto perdere la testa ad uni movimenti sui social. Ilaggiunge sempre un like alle foto o ai video pubblicati dasui social. Nell’era del web e soprattutto dei social network i like sono divenuti un segno di corteggiamento. È da qui che nasce la clamorosa indiscrezione che vede protagonisti i due famosi cantanti. (Continua…) Leggi anche:Scarrone si sposa: ecco chi è il suo futuro marito Leggi anche: Sanremo 2024, ecco chi condurrà al fianco di Amadeus: è la famosissima di Amici, ildi lei La famosa...

E IL MATRIMONIO: CHI È IL FIDANZATO DIFRANCESCO MUGLIA Nato a Padova nel 1980, Francesco Muglia non è abituato a stare sotto i riflettori e non è un personaggio. Infatti, ...... ma anche gli Homo Sapiens, Fiordaliso,Minetti, Francesco Salvi, Davide De Marinis, ... ovviamente, ospiti internazionali: a questo proposito segnaliamo la presenza dei The Trammps,...... don Massimo De Donno, il sindaco Mario Pendinelli, l'assessore alla culturaMariano e una ... Note sul libro: 'Giovanni Falcone era il più importante, il più capace, il piùtra i giudici ...

Annalisa ha un ammiratore molto famoso: «Mette like a tutte le sue foto» ilmattino.it

La cantautrice è fidanzata con Francesco Muglia, 42 anni, vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere. La pubblicazione del matrimonio ...Annalisa si classificò seconda alle spalle di Virginio. Oggi la cantante savonese è semplicemente una delle cantanti più famose e seguite del panorama italiano e domina le classifiche da più di dieci ...