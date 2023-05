Andrea | angelo di Perugia | “Con la musica chiedo inclusione e dignità”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 21 maggio 2023) “Io eportiamo avanti una battaglia di civiltà non solo per noi ma per tanti che sono nella nostra stessa situazione. Vogliamo che partano i tavoli istituzionali già previsti, con progetti disociale e autonomia”. A parlare è Mirco Tomassini, papà di un giovane umbro – anzi perugino doc – di 19 anni, talentuoso musicista nonostante su di lui, quando non era ancora nato, si sia abbattuta una disgrazia: era ancora in pancia quando è stato colpito da ischemia prenatale. L’di“Da credenti è come se Dio ci avesse dato una missione, attraverso la vita di nostro figlio – sottolinea Tomassini senior –. La fede ci aiuta tantissimo ad affrontare le molte difficoltà della vita”. ?è cittadino onorario di, è stato il primo minore nella storia del ...