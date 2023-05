Anche Meta vuole il suo Twitter | si lavora sull’app Barcelona

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 21 maggio 2023) Nell’era in cui tutte le aziende (quelle più grandi) stanno cercando di “copiare” dai competitors per inserirsi in una fetta di mercato mai satura, ecco chesembra pronta per lanciare la sua alternativa a. In origine si chiamava Project92 (o P92). Ora, stando alle ultime indiscrezioni, abbiamo il nome di questo progetto che sarà un ibrido tra Instagram e il social network dei cinguettii: l’app. Appil suoNon si conoscono i motivi dietro la scelta di questo nome, ma alcune caratteristiche sono trapelate grazie ad alcuni sviluppatori e ricercatori digitali. Per esempio, sappiamo che questo “made in” ...