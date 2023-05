Anche gli sceneggiatori si mobilitano “contro” l’intelligenza artificiale

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 21 maggio 2023) Dopo gli artisti vivisi, gli interpreti e i musicisti, oggiglichiedono una regolamentazione dell’AI. Negli Stati Uniti, per esempio, c’è uno sciopero che sta proseguendo da due settimane a cui hanno aderito moltissimi iscritti all’associazione sindacale Writers Guild of America WGA. Si parla di contratti, salari e non solo: tra i temi al centro dell’attenzione c’è lo strapotere delle piattaforme di streaming e i possibili rischi per la professioni a causa dell’avanzata di strumenti basati sul. Perché, già oggi, questi possono essere utilizzati. Pur non restituendo risultati adeguati in termini di qualità e originalità.e AI, lo sciopero negli Stati Uniti E che la professione di sceneggiatore sia tra quelle maggiormente a rischio lo conferma ...