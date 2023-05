Amsterdam | italiano di 24 anni cade in un canale e muore

(Di domenica 21 maggio 2023) Gabriele Gallani, 24enne di Neviano degli Arduini nel Parmense, è morto adin circostanze ancora da chiarire. Il ragazzo, che si trovava in vacanza con gli amici, nella serata di venerdì secondo i media locali sarebbe stato ritrovato in unnei pressi di piazza Dam, uno degli snodi principali della città e una delle mete preferite dai turisti. Il giovane, che giocava a calcio nel Team Traversetolo, è stato trasportato in ospedale, ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è morto all’alba. “Un turista, caduto in unnel centro di, è morto poche ore dopo in un ospedale della zona”, ha confermato la polizia olandese. Gli investigatori al momento sono in cerca di possibili testimoni che possano raccontare come il 24enne sia effettivamente caduto in ...

Muore dopo essere caduto in un canale ad Amsterdam: la vittima è un turista italiano 24enne

