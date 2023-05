Amici | Isobel in lacrime a Verissimo Alessandra Celentano | «Si merita il successo | è nata per questo lavoro» Poi la sorpresa

(Di domenica 21 maggio 2023)Kinnear è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di. La ballerina australiana ha conquistato il cuore dei telespettatori per il suo grande talento e anche per...

a Verissimo ha raccontato la sua esperienza ad22 e un po' della sua vita. La ballerina ha poi ricevuto i complimenti da parte di Alessandra Celentano, approdata in studio proprio per ...'Non me l'aspettavo così tanto affetto da parte del pubblico, questo mi rende felice': l'ex ballerina di, si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. La concorrente dell'ultima edizione del talent, che si è classificata quarta, ha parlato poi di suo padre e ......fa i nomi precisi ma è chiaro che si riferisce alla cantante Angelina Mango e alla ballerina... E mentre in queste ore si discute dei nuovi professori di23 Platinette scrive: Perché gli ...

La madre di Isobel Kinnear a Verissimo: Dopo due dolorose perdite ha deciso di lasciare Sydney Fanpage.it

La ballerina ed ex allieva di Amici, Isobel Kinnear si è raccontata a Verissimo. In studio presenti anche la madre e Alessandra Celentano ...Amici, Isobel ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. La ballerina riceve due bellissime sorprese. Ecco le sue parole. Isobel Kinnear, la nota ballerina della scuola di Amici è stata ospite nella punta ...