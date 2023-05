Amici di Maria De Filippi | altro che contratti e premi! Ecco la notizia che riceve Isobel Kinnear

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 21 maggio 2023)diDe, la proposta in aspettata cheche cosa riguarda La scorsa domenica si è tenuta la finalissima di, un’edizione veramente particolarissima visto che, l’ultimo era stata messa a rischio dal contagio del covid di alcuni ragazzi e tecnici. Sembra che tutte le precauzioni che hanno sempre preso non siano bastate e che, aver allentato la presa ha fatto sì che il virus si insidiasse anche nella casetta. Ad essersi aggiudicato la vittoria è stato Mattia, il ballerino di latino guidato in tutto il suo percorso da Raimondo Todaro. Un vero successo se si mette in conto che lo scorso anno, proprio ad un passo dalla finale, dovuto abbandonare la competizione per un infortunio. Una storia però già vista: è ...