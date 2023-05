Alluvione | scuole chiuse e docenti isolati | “Dad? C’è chi non ha più nulla | come si collega?” E migliaia di studenti diventano volontari

(Di domenica 21 maggio 2023) L’ha messo in ginocchio anche ledella Romagna. Da lunedì, da quando le piogge hanno sconvolto il territorio provocando morti e incalcolabili danni, scorso la maggior parte (a Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Cesena, Faenza, Imola, Ravenna, Riolo Terme, Solarolo) sonoe non c’è certezza che da tutte le parti lunedì possano riaprire. A Cesena si sta pensando di far tornare tra i banchi solo gli alunni dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, lasciando a casa glidelle superiori che spesso arrivano da fuori e ora non hanno possibilità di muoversi. Nella città della biblioteca Malatestiana (non toccata dall’esondazione), cosìin altre zone del ravennate e di Forlì non solo sonole ...

Sono 119 lee 71 le università italiane che aderiscono alla rete per la pace e partecipato ... dove è stata ricordata anche la tragedia in corso in Emilia Romagna con l', si sono ...... con i ragazzi delleche reggevano lo striscione della testa del corteo con la scritta 'Trasformiamo il futuro'. All'avvio è stata ricordata anche la tragedia dell'in corso in Emilia ...Abbiamo negli occhi l'in Emilia Romagna che segue di poco la siccità al Nord e la tragedia del ghiacciaio della ...all'aeroporto di Catania dove per allerta meteo sono state chiuse le...

Alluvione Emilia Romagna, lo splendido impegno degli studenti: “Stare a casa è inutile, aiutiamo a spalare fango”. I residenti: “Grazie, siete mitici” Orizzonte Scuola

La delegazione romagnola alla festa nazionale dello sport scolastico parteciperà al completo e con il supporto di tutti Sport e solidarietà: un binomio ...Scuole chiuse in Emilia-Romagna e non solo. Ecco i Comuni che hanno emesso ordinanza di chiusura per motivi di sicurezza e riorganizzazione delle attività.