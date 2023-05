Alluvione | lo stupore del cittadino che incontra Meloni | Qui non si è mai visto nessuno

(Di domenica 21 maggio 2023) Camicia verde, pantaloni blu e stivali di gomma: la presidente del Consiglio - in un video che circola sui social - viene ripresa mentre è in strada e parla con alcuni cittadini delle aree alluvionate. "Ciao, buongiorno. Siete molto bravi", dice rivolgendosi a un residente, Alberto Albonetti che...

"Con una pioggia simile si può fare poco, ora diamo più spazio ai fiumi" Today.it

Il racconto di Stefano Meoni, volontario del Nucleo soccorso alluvionale della Misericordia di Quarrata "Non dimenticherò lo stupore di un bambino che ha remato con noi: per lui è stata un’avventura".Porcelluzzi È straziante osservare i danni dell’alluvione e venire a conoscenza delle storie ... Sandro Galli Cari lettori, Il dolore e lo stupore che migliaia di voi hanno espresso sono gli stessi di ...