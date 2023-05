Alluvione | leggenda vuole che i romagnoli ce la facciamo da soli | è una menzogna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023) C’è chi chiede sempre e chi non chiede mai. Poi c’è chi racconta storie per mestiere manipolando la realtà. Per esempio in questi giorni c’è una “storia” – gli specialisti della comunicazione direbbero narrazione – secondo cui di fronte all’ce la fanno da. Come hanno sempre fatto, come sempre faranno. È unache viene maneggiata dai media per rassicurare chi ascolta, chi vede, chi legge. Una bugia che fa comodo a chi pensa, appunto, tanto fanno da. Io abito, vivo, lavoro a Ravenna. Una città che per ora è tra le meno colpite da quel che è venuto giù dal cielo in questi giorni. Ma quel che è sceso non ci permette di dire “ce la faremo da”. Perché non ce la si fa mai da. Anzi è vero il contrario: ce la si fa sempre ...