Alluvione | in Romagna 10 milioni di piante da frutto dovranno essere estirpate

In Emiliainvece sta avanzando l'anticiclone Zefiro per cui la situazione è già migliorata e le piogge sono cessate. Sulle zone colpite dall'ora la farà da padrone il sole e un ...La zootecnia - rileva la Coldiretti - è una componente importante del tessuto produttivo dellacolpita dall'che ha devastato oltre 5mila aziende agricole e allevamenti in una delle ...Partiamo, per la forza delle cose, dal disastro che ha investito l'Emilia- lain particolare - con l'che ha provocato 14 morti e diversi miliardi di danni. In queste ...

Alluvione Romagna, Confagricoltura: "Da estirpare 10 mln di alberi da frutto" TGCOM

Ravenna, 21 maggio 2023 – Ha lasciato il G7 in anticipo diretta nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna. Giorgia Meloni è rientrata questa mattina dal Giappone, atterrando a Rimini intorno alle 12.E il Commando Ultrà ha approfittato dell’occasione per fare del bene a chi sta lottando in Emilia Romagna contro l’emergenza climatica ... vivendo in prima persona i danni causati dall’alluvione. Ecco ...