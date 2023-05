Alluvione in Emilia-Romagna | una raccolta fondi per aiutare gli animali

(Di domenica 21 maggio 2023) Roma – L’Organizzazione internazionale protezione(Oipa) ha dato il via a unastraordinaria per consentire ai suoi volontari e guardie zoofile dell’e delle Marche di salvare glivittime della tremenda ondata di maltempo che sta causando esondazioni, allagamenti, frane e smottamenti. “Non ci sono parole per descrivere la distruzione cui stiamo assistendo, accompagnata dal dolore e dalla morte di moltissimi», racconta il coordinatore delle guardie zoofile Oipa dell’, dichiara Enrico Forlani. “Non riusciamo ad arrivare adtutti, in taluni casi i soccorsi sono possibili solo con gli elicotteri, ma facciamo il possibile con le risorse e le braccia ...

I canotti per denunciare le responsabilità dell'inRomagna . Mobilitazioni contro la crisi climatica anche a Roma e Forlì . La protesta degli attivisti di Extinction Rebellion. La ...Per la premier Giorgia Meloni , oggi in visita in- Romagna , non sono mancati momenti intimi, di incontro diretto con le popolazioni colpite dall'che ha devastato il territorio romagnolo: in visita da questo pomeriggio nelle aree ...Nella foto manca il Presidente del Consiglio Meloni che ha lasciato il summit un giorno prima per seguire l'inRomagna. / Ebs

Alluvione in Emilia-Romagna, Meloni in volo verso l'Emilia-Romagna - Cronaca Agenzia ANSA

Continua l'emergenza alluvione in Emilia-Romagna con vaste aree ancora allagate nella Regione, dove l'allerta rossa continuerà fino a lunedì. In 10mila tornano a casa ma ci sono ancora 26mila sfollati ...È sotto agli occhi di tutti noi il dramma che da giorni l’Emilia Romagna e le Marche stanno affrontando, colpite da una pioggia incessante e con un bilancio di vittime, di dispersi e di… Leggi ...