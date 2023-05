Alluvione in Emilia Romagna | resta allerta rossa Nel Torinese il Po oltre il livello di guardia

(Di domenica 21 maggio 2023) Il maltempo si è spostato a occidente, colpendo Piemonte, Sardegna, Sicilia e Calabria, a partire da oggi concede una tregua di 48 ore alla, colpita dall’che ha causato 14 vittime e36 mila sfollati. Ieri un elicottero che stava controllando le linee elettriche per l’Enel è precipitato: quattro i feriti, di cui due in gravi condizioni. La premier Meloni anticipa il rientro dal G7 di Hiroshima e oggi visiterà le zone alluvionate

L'Autorità per la regolazione dell'energia, Arera, ha sospeso il pagamento delle bollette di luce, gas, rifiuti e acqua per i residenti dei comuni dell'- Romagna devastati dall'. Il provvedimento d'urgenza a sostegno della popolazione colpita è stato approvato per non gravare ulteriormente sui danni economici subiti dai cittadini ...La conta dei danni dell'inRomagna non è ancora iniziata ma è facile immaginare che l'importo da pagare, per lo Stato, sarà salato. Il governo dovrà stanziare i fondi per ristorare i proprietari di ...Durante la manifestazione di avvio della Marcia, dove è stata ricordata anche la tragedia in corso inRomagna con l', si sono alternati sul palco vari interventi. L'assessore del ...

Emilia-Romagna, le foto della casa di Laura Pausini dopo l’alluvione Sky Tg24

"Sono Mattia, ho 19 anni e ho deciso di fare disobbedienza civile perché la tragedia orribile vissuta in questi giorni in Emilia Romagna è un'avvisaglia ... una casa su quattro è a rischio alluvione ...