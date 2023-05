Alluvione in Emilia-Romagna | oltre 36mila sfollati | attesa Meloni in visita

Così a La7 Monica Rossi , sindaco di Mercato Saraceno, ha parlato della situazione del suo comune in seguito all'che ha colpito tutta l'- Romagna . La situazione è grave, come ...Le foto in cui mostra ai leader del G7 gli scatti dell'inRomagna diventa presto virale in Rete. E altrettanto virale, se non di più, è la solidarietà che Giorgia Meloni incassa dai Grandi riuniti a Hiroshima per un summit dal forte ...Situazione ancora critica per precipitazioni in- Romagna, forlivese e ravennate soprattutto. I disastri dell'hanno finora causato quattordici morti accertati, circa trentaseimila ...

Maltempo, Giorgia Meloni attesa domani in Emilia Romagna | Salvini: "Sbloccare le dighe ferme da decenni" TGCOM

I SOCCORSI. Dieci volontari hanno raggiunto Sant’Agata sul Santerno per aiutare le popolazioni colpite. Già sul posto sommozzatori di Treviglio e Orobie Soccorso. La partenza domenica alle 4: la colon ...PizzAut sforna la specialità Ricostruzione con ingredienti dell’Emilia Romagna. Il ricavato andrà agli educatori e ai ragazzi dell’associazione Autismo Faenza.