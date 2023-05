Alluvione in Emilia Romagna | oggi arriva Meloni Oltre 36mila sfollati | 500 strade chiuse Il Po oltre il livello di guardia nel Torinese

(Di domenica 21 maggio 2023) Il maltempo si è spostato a occidente, colpendo Piemonte, Sardegna, Sicilia e Calabria, a partire daconcede una tregua di 48 ore alla, colpita dall’che ha causato 14 vittime e36 mila. Ieri un elicottero che stava controllando le linee elettriche per l’Enel è precipitato: quattro i feriti, di cui due in gravi condizioni. La premieranticipa il rientro dal G7 di Hiroshima evisiterà le zone alluvionate

I proprietari del bar Ze Beach di Villafranca, in provincia di Forlì, non hanno voluto perdere la voglia di riderci su anche nel bel mezzo della devastazione dell'inRomagna che inevitabilmente ha colpito anche loro. La scenetta mandata sui social è rapidamente diventata virale nelle ultime ore, con la gag di un cliente che entra nel locale per ......Domenica in oggi si aprirà con un collegamento con il Presidente della Regione- Romagna Stefano Bonaccini per un aggiornamento sulla grave situazione nelle zone colpite dalladi ...Leggi ancheRomagna -inRomagna, la macchina degli aiuti al lavoro- 5.000 aziende agricole colpite dall': 'L'acqua rischia di far scomparire intere ...

Alluvione Emilia Romagna, 48 ore tregua dalle piogge. Atteso l’arrivo di Meloni. LIVE Sky Tg24

2023-05-21 08:53:00 Ferrovie: Bologna-Rimini riaperta entro il ponte del 2 giugno Alla luce dell'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, sul fronte della circolazione ferroviaria, per quanto ...BOLOGNA – Nell’Emilia Romagna devastata dall’alluvione occorre garantire protezione, acqua e cibo agli oltre 250mila bovini, maiali, pecore e capre allevati nelle stalle delle zone colpite, dove si co ...