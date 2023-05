Alluvione in Emilia Romagna | oggi arriva Meloni Oltre 36mila sfollati | 305 frane e 500 strade chiuse

(Di domenica 21 maggio 2023) Il maltempo si è spostato a occidente, colpendo Piemonte, Sardegna, Sicilia e Calabria, a partire daconcede una tregua di 48 ore alla, colpita dall’che ha causato 14 vittime e36 mila. Ieri un elicottero che stava controllando le linee elettriche per l’Enel è precipitato: quattro i feriti, di cui due in gravi condizioni. La premieranticipa il rientro dal G7 di Hiroshima evisiterà le zone alluvionate

Continua l'emergenzainRomagna con le piogge incessanti, vaste aree sott'acqua e le continue frane che stanno mettendo in ginocchio l'Appennino. Sale a più di 36.600 il numero degli sfollati, la maggior ...Roberta invece si muove continuamente tra i volontari offrendo loro caffè, bicchieri di vino e affettati con il pane: "Sono una dei pochi residenti che non è stata raggiunta dall'. Così ...dal nostro inviato FONTANELICE Questa volta, seconda catastrofe nel giro di due settimane, non hanno pianto morti nella Valle del Santerno (Comprensorio di Imola , Romagna ), 'ma ugualmente - racconta ...

Emilia Romagna, le notizie di oggi sull'emergenza per l'alluvione | Allerta a Ravenna: nuovi ordini di evacuazioni La Repubblica

Quali sono le cause delle alluvioni in Emilia-Romagna e delle conseguenti devastazioni C'entra anche il cambiamento climatico O si è consumato troppo suolo E si sono fatte le opere necessarie ai fi ...È un risveglio amaro quello dell'Emilia-Romagna, anche in questa domenica dove si è ... sotto Faenza, prima dell'alluvione contava 1.750 capi. «Sono due giorni che tiriamo fuori animali morti. L'acqua ...