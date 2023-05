Alluvione in Emilia Romagna | oggi arriva Meloni 36 600 sfollati | 305 frane e 500 strade chiuse

(Di domenica 21 maggio 2023) Il maltempo si è spostato a occidente, colpendo Piemonte, Sardegna, Sicilia e Calabria, a partire daconcede una tregua di 48 ore alla, colpita dall’che ha causato 14 vittime e oltre 36 mila. Ieri un elicottero che stava controllando le linee elettriche per l’Enel è precipitato: quattro i feriti, di cui due in gravi condizioni. La premieranticipa il rientro dal G7 di Hiroshima evisiterà le zone alluvionate

dal nostro inviato FONTANELICE Questa volta, seconda catastrofe nel giro di due settimane, non hanno pianto morti nella Valle del Santerno (Comprensorio di Imola , Romagna ), 'ma ugualmente - racconta ...I titoli di apertura dei quotidiano di oggi rimangono inevitabilmente sulla situazione critica in- Romagna, colpita dell'che ha causato quattordici vittime, 36mila sfollati e ingenti danni al territorio. "Servono cinque miliardi", scrive Repubblica, che elenca alcuni delle ...Ci sono ancora oltre 300 frane e 500 strade chiuse in tutta la regione: in giornata ci sarà la visita di Giorgia Meloni nelle zone più ...

Emilia Romagna, le notizie di oggi sull'emergenza per l'alluvione | Allerta a Ravenna: nuovi ordini di evacuazioni La Repubblica

Edoardo si toglie il k-way sporco di fango e lo dice con convinzione: “Abbiamo spalato tutto il giorno nei giardini e nelle cantine delle case. In questi giorni noi siamo stati più fortunati, e quindi ...Ci sono ancora oltre 300 frane e 500 strade chiuse in tutta la regione: in giornata ci sarà la visita di Giorgia Meloni nelle zone più colpite ...