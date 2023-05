Alluvione in Emilia - Romagna | Meloni in volo verso le zone colpite

(Di domenica 21 maggio 2023) La presidente del Consiglio è inl', dove è attesa per un sopralluogo nelle areedal maltempo. La premier ha anticipato il rientro in Italia dal G7 corso a Hiroshima. "...

Durante la manifestazione di avvio della Marcia, dove è stata ricordata anche la tragedia in corso inRomagna con l', si sono alternati sul palco vari interventi. L'assessore del ...Continua l'emergenzainRomagna con le piogge incessanti, vaste aree sott'acqua e le continue frane che stanno mettendo in ginocchio l'Appennino. Sale a più di 36.600 il numero degli sfollati, la maggior ...... sarà ripulita, se non tutta, quasi tutta" ha detto, intervenendo in collegamento proprio da Cesena alla trasmissione' L' Indignato Speciale' su Rtl 102.5, il presidente della Regione- ...

Emilia-Romagna, le foto della casa di Laura Pausini dopo l’alluvione Sky Tg24

Per quanto riguarda la Città metropolitana di Bologna, i danni alla viabilità ammonterebbero a 110 milioni di euro. Per la provincia di Forlì-Cesena, si parla di 95 milioni, a cui si aggiungono, per ...In Emilia-Romagna si cerca di quantificare i danni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata nella regione per constatare di persona cosa stia accadendo a seguito dell’alluvione. Il ...