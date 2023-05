Alluvione in Emilia-Romagna | il piano del governo per gli aiuti sul modello Covid | danni per almeno 5 miliardi

(Di domenica 21 maggio 2023) Ieri pomeriggio la premier Giorgia Meloni era in Giappone per il G7, ma lo ha lasciato anzitempo perché nel pomeriggio di oggi è già attesa a Forlì dove vedrà da vicino idell’che da giorni devasta l’. Isono tanti e c’è bisogno di. Quanti? Secondo le stime citate da la Repubblica, si sarebbero già raggiunti i 5. Ci sono frutteti e vigneti che affogano sotto l’acqua che ha invaso le campagne; strade e ponti da ricostruire; edifici da rimettere in sesto; capannoni industriali che devono tornare a produrre; e strutture alberghiere che hanno ricevuto migliaia di disdette. Una misura più precisa di come verranno destinati i fondi arriverà martedì, con il Consiglio dei Ministri: «Prima non si poteva, serve una mappatura ...

Tema centrale della puntata è l'inRomagna. In collegamento ad ascoltare le parole dell'ex (storico) segretario del Pds c'è la segretaria del Pd, Elly Schlein . Occhetto difende i ...Continua l'emergenzainRomagna con le piogge incessanti, vaste aree sott'acqua e le continue frane che stanno mettendo in ginocchio l'Appennino. Sale a più di 36.600 il numero degli sfollati, la maggior ...Roberta invece si muove continuamente tra i volontari offrendo loro caffè, bicchieri di vino e affettati con il pane: "Sono una dei pochi residenti che non è stata raggiunta dall'. Così ...

Secondo fonti della prefettura di Ravenna non ci sarebbero vittime tra i 4 a bordo. Dramma nel dramma dell'alluvione in Emilia-Romagna: un elicottero impegnato nei soccorsi è precipitato a Lugo.Anpas ha aperto una raccolta fondi per l’emergenza alluvione in Emilia Romagna. Volontari e volontarie Anpas, impegnati sin dall’inizio dell’emergenza hanno attivato un conto corrente per le donazioni ...