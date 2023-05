Alluvione Emilia-Romagna | tra i volontari che spalano montagne di fango a Farneto | “È un lavoro collettivo | ci vorranno ancora giorni”

(Di domenica 21 maggio 2023) Edoardo si toglie il k-way sporco die lo dice con convinzione: “Abbiamo spalato tutto il giorno nei giardini e nelle cantine delle case. In questinoi siamo stati più fortunati, e quindi ci sembrava giusto venire qui e dare una mano”. Ha vent’anni e frequenta l’università, e con cinque amici suoi coetanei ha raggiunto, frazione di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. Qui si spala da mercoledì, quando il vicino torrente Zena è esondato e il suoha travolto l’intero borgo abitato. Un’ottantina di case che in un istante si sono trovate inondate da metri di acqua e melma soprattutto nei piani bassi.senza sosta gli abitanti del quartiere, ma anche i tantissimiche vengono dalla città e da fuori provincia per pulire le strade e i ...

Emilia Romagna, le notizie di oggi sull'emergenza per l'alluvione | Allerta a Ravenna: nuovi ordini di evacuazioni La Repubblica

Ci sono ancora oltre 300 frane e 500 strade chiuse in tutta la regione: in giornata ci sarà la visita di Giorgia Meloni nelle zone più colpite ...