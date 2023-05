Alluvione Emilia Romagna | ragazzi giocano a calcio nel fango

(Di domenica 21 maggio 2023) In un video, girato a Cesena e pubblicato su Instagram dal centrocampista dello Spezia, Salvatore Esposito, si vedono idella parrocchia di San Rocco che, nonostante tutto, trovano il modo per divertirsi e sorridere ancora. Lo fanno improvvisando una partita di pallone: stivali di gomma ai piedi, un secchio e una pala a fare da porta. Pochi secondi; frammenti di un momento che commuovono. Un secchio e una pala a fare da porta, ai piedi stivali di gomma, un pallone in una strada ancora coperta dal. Il video è subito diventato virale. Sono pochi secondi,capaci però di emozionare e commuovere:che si accontentano di poco e trovano un modo per ritrovare il sorriso nonostante la tragedia che li ha colpiti (TUTTI GLIAGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Durante la manifestazione di avvio della Marcia, dove è stata ricordata anche la tragedia in corso inRomagna con l', si sono alternati sul palco vari interventi. L'assessore del ...Continua l'emergenzainRomagna con le piogge incessanti, vaste aree sott'acqua e le continue frane che stanno mettendo in ginocchio l'Appennino. Sale a più di 36.600 il numero degli sfollati, la maggior ...... sarà ripulita, se non tutta, quasi tutta" ha detto, intervenendo in collegamento proprio da Cesena alla trasmissione' L' Indignato Speciale' su Rtl 102.5, il presidente della Regione- ...

Per quanto riguarda la Città metropolitana di Bologna, i danni alla viabilità ammonterebbero a 110 milioni di euro. Per la provincia di Forlì-Cesena, si parla di 95 milioni, a cui si aggiungono, per ...In Emilia-Romagna si cerca di quantificare i danni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata nella regione per constatare di persona cosa stia accadendo a seguito dell’alluvione. Il ...