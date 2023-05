Alluvione Emilia Romagna | Meloni | “Governo c’è | il nostro lavoro è garantire risposte immediate”

(Di domenica 21 maggio 2023) Gli sfollati sono 26mila “È stata una tragedia, ma noi dalle crisi possiamo sempre rinascere forti”. Il presidente del Consiglio, Giorgia, arriva in– dal G7 in Giappone – per un sopralluogo nelle aree colpite devastate dall’. “Il. C’è un Consiglio di ministri convocato per martedì, c’è tutta la giornata di dlunedì per ottimizzare i provvedimenti”. Atterrata all’aeroporto di Rimini domenica, pochi minuti prima delle 12, evitando fotografi e giornalisti in attesa al Ridolfi di Forlì,è stata accolta dal viceministro Galeazzo Bignami per fare la sua prima visita in una grande azienda agricola devastata dall’. Da ...

Leggi ancheRomagna, volontario: "Ho visto la Meloni e mi è preso un infarto"Romagna, Bonaccini: "Meloni venuta a toccare con mano danni" - Video..."Una situazione peggiore di come appare tv". Così, il comico romagnolo Paolo Cevoli su Repubblica racconta "cosa ha visto in questo giorni" in- Romagna. Per l'attore, che è uno degli ambasciatori della Romagna e che della comicità ha fatto un mestiere, i romagnoli non sono un popolo qualunque: "ti dicono sempre un però, alla fine. ...... edito da Mondadori, ha annunciato sui social che non sarà presente alla manifestazione nel capoluogo piemontese a causa della drammaticache ha colpito la sua terra, l'- Romagna. "...

Alluvione Emilia Romagna, Giorgia Meloni in visita nelle zone colpite. Le news in diretta - la Repubblica La Repubblica

Continua la gara di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dall' alluvione. In Emilia Romagna si inizia a fare la conta dei danni, mentre si spala il fango e si auspica di poter ...Il cantante ha pubblicato su Instagram i video in cui canta “Laura non c'è” insieme ai volontari e spala il fango.