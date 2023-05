Alluvione Emilia-Romagna | Giorgia Meloni nelle zone devastate dal maltempo FOTO

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 21 maggio 2023) La premier è tornata in anticipo dal G7 in Giappone per un sopralluogocolpite dall’emergenza. Accompagnata da una piccola delegazione, ha visitato lontana dai riflettori i paesi del Forlivese e del Ravennate. Dopo alcune ore è arrivata in Prefettura a Ravenna