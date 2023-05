Alluvione Emilia Romagna | falsi volontari rubano 6mila euro | 2 arresti per sciacallaggio

(Di domenica 21 maggio 2023) (Adnkronos) – Duea Ravenna per. A finire in manette un uomo e una donna, d’origine albanese, che dovranno rispondere del reato di furto in abitazione, durante l’in. In località Fornace Zarattini, i due si sono presentati ad una coppia di anziani offrendo la loro disponibilità per unirsi ad altriimpegnati a rimuovere il fango dall’abitazione, colpita dall’eccezionale ondata di maltempo che da qualche giorno flagella l’intero territorio. I proprietari dell’appartamento, subito dopo che isi sono allontanati, si sono accorti che erano spariti circa. I soldi sono stati recuperati dai poliziotti del servizio ...

... Giorgia Meloni lo ha detto dopo essere arrivata in prefettura a Ravenna e aver visitato diverse zone colpite dall'inRomagna. La presidente del Consiglio, poi, ha sottolineato che '...20.50,Ue offre attrezzature chieste L'Italia ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'...e Slovacchia per aiutare le autorità italiane a far fronte alle forti alluvioni" in- ...Lo riporta un comunicato della RegioneRomagna. Regionali della linea Milano/Piacenza Rimini/... linee gia' pesantemente danneggiate dalla prima. Impossibile, al momento, garantire ...

