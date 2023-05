Alluvione Emilia Romagna | allerta rossa anche domani Meloni atterrata a Rimini LIVE

(Di domenica 21 maggio 2023) La presidente del Consiglio ha lasciato con un giorno di anticipo il G7 di Hiroshima e oggi visita le zone colpite, per le quali saranno approvate delle misure nel Consiglio dei ministri di martedì. Lunedì, nonostante siano previste piogge scarse, sarà ancorallo massimo diper le gravi criticità idrogeologiche e idrauliche già presenti sul territorio. Aperte due inchieste sull'elicottero precipitato a Belricetto di Lugo, nel Ravennate. Rimane l’maltempo in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Calabria

... sarà ripulita, se non tutta, quasi tutta" ha detto, intervenendo in collegamento proprio da Cesena alla trasmissione' L' Indignato Speciale' su Rtl 102.5, il presidente della Regione- ...2023 - 05 - 21 08:53:00 Ferrovie: Bologna - Rimini riaperta entro il ponte del 2 giugno Alla luce dell'che ha colpito l'- Romagna, sul fronte della circolazione ferroviaria, per ...Continuiamo a essere vicini al martoriato popolo ucraino' ha aggiunto il Santo Padre che poi ha rivolto un pensiero anche alle popolazioni dell'- Romagna colpite dall': 'Rinnovo di di ...

Emilia-Romagna, le foto della casa di Laura Pausini dopo l’alluvione Sky Tg24

La presidente del Consiglio è atterrata all'aeroporto di Rimini poco prima delle 13 per un sopralluogo nelle aree colpite dal maltempo. La premier ...BOLOGNA (ITALPRESS) - Il grande cuore delle persone e la macchina operativa per affrontare e uscire dalle drammatiche conseguenze dell'alluvione. I cittadini ... ufficio stampa regione Emilia-Romagna ...