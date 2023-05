Alluvione Emilia Romagna | aiuti modello Covid e appalti più veloci Meloni rientra prima dal G7 | oggi sarà a Forlì

... poi ha dichiarato che rientrerà in Italia: "Non riesco a stare lontano in un momento complesso", ha detto Meloni riferendosi all'che ha colpito l'- Romagna. Nel corso della ...Fotogallery - Migliaia in piazza dopo il disastro ferroviario in Grecia, molotov e lacrimogeni: scontri con la polizia IN GIAPPONE- Romagna: gli abbracci a Meloni di Biden, von der Leyen e Zelensky IN GIAPPONE Fotogallery - Il bilaterale della discordia tra Meloni e Trudeau LE IMMAGINI Fotogallery - Zelensky a ...dal nostro inviato FONTANELICE Questa volta, seconda catastrofe nel giro di due settimane, non hanno pianto morti nella Valle del Santerno (Comprensorio di , ), 'ma ugualmente - racconta il farmacista ...

Maltempo, Giorgia Meloni attesa domani in Emilia Romagna | Salvini: "Sbloccare le dighe ferme da decenni" TGCOM

Morti, feriti e danni da Nord a Sud. Alla devastazione dell'Emilia Romagna si aggiunge la Calabria sotto assedio a causa di una forte perturbazione ...La premier lascia il Giappone: me lo impone la coscienza. Oggi nei luoghi del disastro. La Regione: sinora già conteggiati 620 milioni di danni su strade e ferrovie, ma è solo l'inizio.