Allerta meteo a Torino | il punto della situazione di domenica mattina

(Di domenica 21 maggio 2023) Prosegue l’attività di vigilanza e di monitoraggio delle condizioni, dei livelli dei fiumi e di aree specifichecittà, come i ponti e le zone più vicine ai corsi d’acqua. Confermate le previsioni di un incremento del livello dei fiumi, ingrossati dalle piogge la cui intensità è prevista in diminuzione già dal pomeriggio. Una attenzione particolare è riservata al fiume Po, la cui piena, seppur di una portata moderata, che dovrebbe attestarsi intorno ai mille metri cubi d’acqua al secondo, è attesa in serata. Restano chiusi i Murazzi, mentre col crescere del livello dei fiumi sono stati interdetti al transito i passaggi ciclopedonali in prossimità delle sponde. Alle cittadine e ai cittadini è raccomandata prudenza, specie nelle zone più vicine ai corsi d’acqua, con l’invito a contattare il numero unico di emergenza 112 qualora dovessero ...

Nella giornata di oggi, 21 maggio 2023, la pioggia sembra aver dato una tregua alle zone alluvionate dell' Emilia Romagna . Permane, però, l'rossa nell'area, soprattutto a causa dei rischi di criticità idrogeologica e idraulica, ovvero frane e piene dei fiumi. In giornata è atteso l'arrivo della premier Meloni, che ha lasciato il ...11.10 Emilia - Romagna, ora èsfollati In queste ore la pioggia sta dando una tregua alla Romagna, e la situazionedovrebbe migliorare nei prossimi giorni, ma rimanerossa. La Regione è in ginocchio. L'alluvione ha causato 14 morti e oltre 36.000 sfollati. La zona più colpita è il Ravennate,dove sono ...Gli eventi drammatici dell'Emilia Romagna e la serie di bollettini con tanto didella Protezione Civile regionale hanno riportato - come sta accadendo ormai periodicamente - al centro ...

È ancora allerta rossa in diverse zone dell'Emilia Romagna, oggi è atteso l'arrivo della premier Giorgia Meloni: la situazione in diretta ...E' ancora allerta arancione nel torinese e cuneese per l'ondata di maltempo che sta attraversando il Piemonte.