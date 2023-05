Allegri “Vincere a Empoli per togliere scorie di Siviglia”

(Di domenica 21 maggio 2023) TORINO (ITALPRESS) – “Bisogna andare ae tornare alla vittoria perledi”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano, alla vigilia del posticipo di campionato in casa dei toscani. “Avremo due trasferte,e Udinese, e poi lo scontro in casa con il Milan – ha ricordato il mister bianconero in conferenza stampa – Matematicamente ci servono tre punti per essere tra le prime quattro, al netto di quello che succede fuori. Noi siamo abituati a tutto, l’importante è concentrarsi e volere questo secondo posto”. Per quanto riguarda la formazione, al netto della fatica dei 120 minuti di, Vlahovic e Rabiot sono da valutare, “però abbiamo Miretti, che ha giocato poco, Kean e Milik, e ragazzi come Barbieri, perchè non ...

ma anche i numerosi infortuni che quasi mai hanno permesso a Massimiliano di schierare la ... Voglio aiutare la Juventus a un titolo, è per questo che sono qui e non mollerò'. ... ha parlato anche del suo futuro: "Ho un contratto di due anni e rimango al 100%, per quanto riguarda la mia scelta. Io posso decidere su di me, non sugli altri. Ho espresso i miei pensieri ...

