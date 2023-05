Allegri va allo scontro con Szczesny | la Juve troppo attendista spacca lo spogliatoio

... dal ko in Europa League al rapporto difficile con qualche senatore,, dalla nuova penalizzazione attesa per domaniscarso gradimento con i tifosi, Maxcerca di tenere la barra dritta e ...La sensazione, però, è che il dirigente toscano si stia avvicinando all'addio al Napoli - e... Capitolo Max Massimilianoha un grosso alleato: i due anni di contratto da 7,5 milioni più ...C'era molta attesa per la conferenza stampa di. La Juventus, infatti, dopo l'eliminazione in Europa si rituffa in campionato con la volontà di consolidare almeno sul campo la propria ...

Allegri va allo scontro con Szczesny: la Juve troppo attendista ... Calciomercato.com

La partita - valida per la trentaseiesima giornata di Serie A - è in programma domani alle ore 20.45 allo stadio "Carlo Castellani ... Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Allegri. NUOVA ...Massimiliano Allegri alla vigilia di Empoli-Juventus, ha presentato la gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 20:45 allo ...