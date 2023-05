(Di domenica 21 maggio 2023) L’immunologa Antonellae il direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo, hanno avuto un nuovo duro scambio di vedute a distanza. Dopo il Covid, causa di attacchi tra i due, oggi l'oggetto del contendere è il vino, su cuida tempo porta avanti una vera e propria crociata per evidenziare gli effetti cancerogeni dell’etanolo. L’ultima dichiarazione dell'immunologa sul tema è stata riportata da Repubblica, dove se l’è presa con medici e nutrizionisti che ammettono deroghe sugliici: “Un nutrizionista che dice che due bicchieri di vino fanno bene, dovrebbe studiare. Un medico che si fa il selfie col bicchiere dovrebbea studiare. Politici come Salvini sono stati aggressivi contro di me. Pensiamo alle ragazze che per familiarità ...

Alcol cancerogeno, Viola: “Chi lo nega è criminale”. Bassetti: “Vuole solo andare in tv” Sky Tg24

